Roma: tenta di violentare una donna sul treno, i pendolari aiutano il poliziotto ad arrestare il maniaco (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel pomeriggio di ieri un cittadino straniero è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Termini per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed indagato in stato di libertà per violenza sessuale. Il tutto è avvenuto a bordo di un treno regionale proveniente da Napoli dove, nei pressi della stazione di Priverno, il capotreno ha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria perché una donna addetta al servizio di pulizia sul convoglio era stata palpeggiata da un uomo. Leggi anche: Roma. Si masturba in treno davanti a una passeggera: denunciato 38enne Roma Napoli, tentata violenza sessuale: i pendolari aiutano il poliziotto libero dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel pomeriggio di ieri un cittadino straniero è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria diTermini per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed indagato in stato di libertà per violenza sessuale. Il tutto è avvenuto a bordo di unregionale proveniente da Napoli dove, nei pressi della stazione di Priverno, il capoha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria perché unaaddetta al servizio di pulizia sul convoglio era stata palpeggiata da un uomo. Leggi anche:. Si masturba indavanti a una passeggera: denunciato 38enneNapoli,ta violenza sessuale: iillibero dal ...

CorriereCitta : Roma: tenta di violentare una donna sul treno, i pendolari aiutano i poliziotti ad arrestare il maniaco - ottopagine : Roma: tenta rapina e per fuggire si nasconde in un cassonetto - CorriereCitta : Roma. Tenta di rapinare una ragazza, poi scappa e si nasconde in un cassonetto: arrestato 23enne nomade - PagineRomaniste : 32' - Traversa Roma! Splendido uno-due tra #Mkhitaryan e #Villar, palla di ritorno per l'armeno, che di prima tenta… - PagineRomaniste : 3' - Occasione Roma! #Villar dal limite tenta il tiro di prima intenzione con il destro, si distende e para… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tenta Roma. Tenta di rapinare una ragazza, poi scappa e si nasconde in un cassonetto: arrestato 23enne nomade Il Corriere della Città Roma. Tenta di rapinare una ragazza, poi scappa e si nasconde in un cassonetto: arrestato 23enne nomade

La ragazza che stava passeggiando lungo la via non si è accorta che dietro di lei un ragazzo le aveva infilato una mano all’interno della borsa per asportare via il contenuto, ma il particolare non è ...

Meloni: nessuno soffia su fuoco, fare tutto per evitare lockdown

Roma, 31 ott. (askanews) - "Nessuno soffia sul fuoco o vuole ... L'epidemia va fermata assolutamente ma tutto quel che si può fare prima del lockdown lo si deve tentare" e al governo "chiediamo più ...

La ragazza che stava passeggiando lungo la via non si è accorta che dietro di lei un ragazzo le aveva infilato una mano all’interno della borsa per asportare via il contenuto, ma il particolare non è ...Roma, 31 ott. (askanews) - "Nessuno soffia sul fuoco o vuole ... L'epidemia va fermata assolutamente ma tutto quel che si può fare prima del lockdown lo si deve tentare" e al governo "chiediamo più ...