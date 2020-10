Roma | tensioni e scontri alla manifestazione delle Mascherine Tricolori contro il lockdown

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) “No al dpcm, no al coprifuoco. Sì all’Italia che lavora”, questo lo slogan dellaindetta per questo pomeriggio da commercianti e ristoratori della Capitale che si sono dati appuntamento a Campo de’ Fiori, sottostatua di Giordano Bruno, per dire “no a una nuova chiusura” in un tripudio di bandiere Tricolore.hanno aderito anche alcune decine di persone vicine all’estrema destra, al termine dell’evento ci sono stati alcuni momenti di tensione con le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.