Roma. Sfruttava la sua bellezza caraibica per adescare le sue vittime, poi le stordiva e le rapinava: ecco come agiva la 'mangiatrice di uomini' (FOTO)

Sfruttava la sua bellezza caraibica per adescare le vittime, la 42enne domenicana arrestata dalla Polizia di Stato; dopo aver fatto sesso con il "prescelto", lo drogava con degli psicofarmaci e lo rapinava. L'ultima vittima, in ordine di tempo, è stata trovata in una stanza di un B&B nella zona della stazione Termini, nudo e privo di sensi. Gli agenti del commissariato Viminale, intuendo l'accaduto ancor prima che l'uomo fosse in grado di parlare, hanno iniziato le indagini seguendo le tracce elettroniche lasciate dalla rapinatrice, in primis gli acquisti fatti con la carta di credito delle vittima. Fondamentale il contributo di un negoziante che, insospettito dall'atteggiamento della donna, le ha scattato di nascosto una ...

