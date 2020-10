Roma, rapper nasconde 6 chili di droga in casa: “Non lavoro, dovevo arrangiarmi” (Di sabato 31 ottobre 2020) Sei chili di marijuana e hashish sono stati trovati in casa di Pol G, il rapper voce del gruppo musicale Assalti Frontali a Roma. Sei chili di droga, pronti per essere spacciati, sono stati trovati in casa di Pol G, il rapper voce del gruppo musicale Assalti Frontali. Quando i finanzieri del Comando Provinciale di … L'articolo Roma, rapper nasconde 6 chili di droga in casa: “Non lavoro, dovevo arrangiarmi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 31 ottobre 2020) Seidi marijuana e hashish sono stati trovati indi Pol G, ilvoce del gruppo musicale Assalti Frontali a. Seidi, pronti per essere spacciati, sono stati trovati indi Pol G, ilvoce del gruppo musicale Assalti Frontali. Quando i finanzieri del Comando Provinciale di … L'articolodiin: “Nonarrangiarmi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

