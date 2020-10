Roma | manifestazione mascherine tricolori | tensione con la polizia

(Di sabato 31 ottobre 2020), spintoni e tafferugli tra forze dell'ordine e manifestanti, al sit-in delle '', movimento sovranista vicino a CasaPound, organizzato in piazza Campo de' Fiori aper dire No a un nuovo lockdown

Non si placano le tensioni a seguito dell’ultimo Dpcm, e così il 31 ottobre nella città di Roma sono avvenuti nuovi scontri tra ... adiacente a piazza Campo de’ Fiori. Un’altra manifestazione di ...Il movimento sovranista delle Mascherine Tricolori scende in piazza a Roma per chiedere le dimissioni di Conte e la revoca del nuovo DPCM.