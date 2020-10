Roma, limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti: ecco da quando e le zone interessate (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ stata confermata, con ordinanza sindacale, per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021, la limitazione della circolazione veicolare secondo le seguenti modalità: dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), vietato l’accesso e la circolazione all’interno della ZTL Fascia Verde agli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) “PRE-EURO 1”, “EURO 1” e agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) “PRE EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2”; dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) all’interno della ZTL Anello Ferroviario agli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ stata confermata, con ordinanza sindacale, per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021, la limitazione dellaveicolare secondo le seguenti modalità: dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), vietato l’accesso e laall’interno della ZTL Fascia Verde agli autoad accensione comandata (benzina) “PRE-EURO 1”, “EURO 1” e agli autoad accensione spontanea (diesel) “PRE EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2”; dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) all’interno della ZTL Anello Ferroviario agli ...

