Roma | il cantante degli Assalti Frontali arrestato con 6 chili di droga in casa | ' Non lavoro | dovevo arrangiarmi'

ROMA (31 ottobre 2020) - È il frontman del gruppo «Assalti Frontali», Paolo Bevilacqua, in arte Pol G, il cantante arrestato dalla Guardia di Finanza perché trovato con sei chili di stupefacente, mari ...

ROMA (31 ottobre 2020) - È il frontman del gruppo «Assalti Frontali», Paolo Bevilacqua, in arte Pol G, il cantante arrestato dalla Guardia di Finanza perché trovato con sei chili di stupefacente, marijuana e hashish, nella sua abitazione. Quando l'hanno trovato in casa con 6 chili di droga, pronta per essere spacciata, ha provato a giustificarsi ai finanzieri: 'In questo periodo non lavoro, non faccio concerti, devo arrangiarmi'.