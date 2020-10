Roma: Giro (Fi), 'su rifiuti Raggi catastrofica' (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Calenda ha ragione. La Raggi sui rifiuti è stata catastrofica. Oltre a cacciare 13 assessori ha cambiato 6 volte i vertici Ama, la raccolta differenziata è un flop, poca e di pessima qualità, la raccolta indifferenziata trasferita fuori città, o nelle province esterne del Lazio o in tutta Italia e in Europa, perché gli impianti di trattamento meccanico biologico della capitale o sono incendiati o sono guasti. E ora c'è anche il problema della discarica a monte Carnevale che insisterebbe in un territorio che ha già sofferto per 40 anni la mega discarica di Malagrotta, la più grande d' Europa". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020), 31 ott. (Adnkronos) - "Calenda ha ragione. Lasuiè stata. Oltre a cacciare 13 assessori ha cambiato 6 volte i vertici Ama, la raccolta differenziata è un flop, poca e di pessima qualità, la raccolta indifferenziata trasferita fuori città, o nelle province esterne del Lazio o in tutta Italia e in Europa, perché gli impianti di trattamento meccanico biologico della capitale o sono incendiati o sono guasti. E ora c'è anche il problema della discarica a monte Carnevale che insisterebbe in un territorio che ha già sofferto per 40 anni la mega discarica di Malagrotta, la più grande d' Europa". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Calenda ha ragione. La Raggi sui rifiuti è stata catastrofica. Oltre a cacciare 13 assessori ha cambiato 6 volte i vertici Ama, la raccolta differenziata è un flop, poca e ...

Monopattini, l'ultima follia a Roma: una mamma in giro con il bebè sulle spalle, entrambi senza casco

Non è uno scherzo di Halloween. L'ultima follia dei monopattini è una mamma, con una bimba piccolissima dietro, legata con un marsupio. Entrambe senza caschetto di protezione.

Non è uno scherzo di Halloween. L'ultima follia dei monopattini è una mamma, con una bimba piccolissima dietro, legata con un marsupio. Entrambe senza caschetto di protezione.