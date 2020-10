Roma-Fiorentina, la conferenza di Fonseca (Di sabato 31 ottobre 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa prima della gara Roma–Fiorentina. La Roma può sperare nelle prime tre posizioni? “Per me Inter e Juventus sono le principali candidate. Non penso che in questo momento hanno cambiato questa condizione. E dopo abbiamo le altre squadre, in cui c’è la Roma che vuole fare meglio odella scorsa stagione”. La rotazione dei difensori al centro è legata all’avversario o sarà la posizione definitiva di Smalling? “Decido partita per partita, già ho deciso i tre difensori di domani, poi penserò alla prossima“. Come mai giocatori come Ribery, Pedro e Ibrahimovic facevano fatica altrove e invece qui in Italia sono ancora decisivi? “In ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Pauloha parlato instampa prima della gara. Lapuò sperare nelle prime tre posizioni? “Per me Inter e Juventus sono le principali candidate. Non penso che in questo momento hanno cambiato questa condizione. E dopo abbiamo le altre squadre, in cui c’è lache vuole fare meglio odella scorsa stagione”. La rotazione dei difensori al centro è legata all’avversario o sarà la posizione definitiva di Smalling? “Decido partita per partita, già ho deciso i tre difensori di domani, poi penserò alla prossima“. Come mai giocatori come Ribery, Pedro e Ibrahimovic facevano fatica altrove e invece qui in Italia sono ancora decisivi? “In ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fiorentina Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina: il grande dubbio è Callejon. Rischia Lirola TUTTO mercato WEB Calcio: Fonseca; 'Vogliamo fare meglio dello scorso anno'

ROMA, 31 OTT - "Come dico sempre, Juve e Inter sono le favorite, poi ci sono le altre, ma noi vogliamo fare meglio dello scorso anno", ha detto Paulo Fonseca in conferenza alla vigilia del match con l ...

Fonseca: “La Fiorentina è una grande squadra e può arrivare tra le prime sette. Ribery? Non conta l’età ma la condizione fisica”

Conferenza stampa anche per il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, che ha parlato così di Ribery e della Fiorentina: “Non conta l’età di un calciatore, si vede la qualità. Vedo tanti giocatori di 33-34 ...

