Roma Cares | cominciata la distribuzione di 10mila mascherine ai bambini

(Di sabato 31 ottobre 2020)- Altre lodevole iniziativa della, sempre pronta a scendere in campo nel sociale e a dare una mano al prossimo. Quest'oggi il club, tramite la sua fondazione, ha cominciato a ...

La società giallorossa, attraverso la fondazione Roma Cares, è partita con la distribuzione delle protezioni in trenta scuole della Capitale. Nicolò Zaniolo e Gonzalo Villar hanno prestato il loro vol ...Il club da oggi ha cominciato a distribuire mascherine in trenta scuole della Capitale ROMA - Altre lodevole iniziativa della Roma, sempre pronta a scendere in campo nel sociale e a dare una mano al p ...