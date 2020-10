Roma, cantante di un gruppo rap con 6 kg di droga: arrestato (Di sabato 31 ottobre 2020) commenta Un cinquantacinquenne Romano, voce di una nota band musicale rap, è stato arrestato dalla Gdf perché in possesso di oltre 6 chili di droga sequestrata nella sua abitazione nel quartiere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) commenta Un cinquantacinquenneno, voce di una nota band musicale rap, è statodalla Gdf perché in possesso di oltre 6 chili disequestrata nella sua abitazione nel quartiere ...

Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: #roma, il cantante degli Assalti Frontali arrestato con 6 chili di droga in casa: potevano fruttargli 100 mila euro htt… - Ettore572 : RT @Adnkronos: Roma, 6 chili di #droga in casa: arrestato cantante di una band rap - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Roma, 6 chili di #droga in casa: arrestato cantante di una band rap - Adnkronos : Roma, 6 chili di #droga in casa: arrestato cantante di una band rap - Enki2270 : RT @Bluefidel47: Hashish e Cannabis. Pena pecuniaria. Infatti è ciò che dovrebbero solo fare in caso di droghe leggere come in tanti altri… -