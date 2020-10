ItaliaViva : .@bobogiac: 'La guerra del Pd a Calenda è suicida. Nessun accordo con i 5 Stelle a Roma' - zazoomblog : Roma: Calenda ‘dopo promesse Raggi smantella raccolta rifiuti porta a porta’ - #Roma: #Calenda #‘dopo #promesse - DonatoRobilotta : @c_di_lella @CarloCalenda @luigidimaio @pdnetwork @Bertolaso_Guido Caro Crescenzo, @CarloCalenda si illudendo impor… - TV7Benevento : Roma: Calenda, 'dopo promesse Raggi smantella raccolta rifiuti porta a porta'... - antonellatonon1 : @CarloCalenda gentile Sig.Calenda, dato che ha intenzione di darsi da fare per Roma, veda se riesce a mettere nel s… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

Roma, 31 ott. (Adnkronos ... Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.TRAVERSA DI VIA CALENDA, VIA VOLTE, VIA BERSAGLIERE CARMINE DONNARUMMA, STRADA STATALE PER AGEROLA, VIA LUDOVICO ARIOSTO, VIA PERILLO, VIA SANTA CATERINA, VIA E.BORRELLI, VIA MOLINI DELLE CAPRE, VIA ...