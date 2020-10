Roberto Vecchioni: "Scuola è stare insieme, non isolarsi davanti a uno schermo" (Di sabato 31 ottobre 2020) “La Scuola è libertà, felicità, gioia, stare insieme. Non può essere isolamento davanti ad uno schermo e apprendimento a distanza. La Scuola è godere e soffrire con gli altri, è partecipare alla vita perché la Scuola è vita”: Roberto Vecchioni - in un’intervista all’ANSA - boccia, senza mezzi termini, la didattica a distanza e la definisce “una ferita forte, quasi mortale”.Il prof cantautore, che ha appena pubblicato un nuovo libro dal titolo ‘Lezioni di volo e di atterraggio’ (Giulio Einaudi editore) indirizzato agli studenti di allora e ai lettori di oggi disposti a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) “La; libertà, felicità, gioia,. Non può essere isolamentoad unoe apprendimento a distanza. La; godere e soffrire con gli altri,; partecipare alla vita perché la; vita”:- in un’intervista all’ANSA - boccia, senza mezzi termini, la didattica a distanza e la definisce “una ferita forte, quasi mortale”.Il prof cantautore, che ha appena pubblicato un nuovo libro dal titolo ‘Lezioni di volo e di atterraggio’ (Giulio Einaudi editore) indirizzato agli studenti di allora e ai lettori di oggi disposti a ...

