Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | Fox cancella Filthy Rich e NeXt

(Di sabato 31 ottobre 2020)tv. Tutte letv che sono state rinnovate ete.TV: ultimo aggiornamento 31 ottobre Foxle duetv ordinate lo scorso anno e lasciate per questo autunno in assenza di produzioni originali causa Covid. Nonostante Kim Cattral e John Slattery protagonisti è stato scarso il riscontro, l’interesse e la qualità di queste due produzioni. Narcos: Mexico Netflix rinnova laper una terza stagioni e nove mesi di distanza dal rilascio con Carlo Bernard nuovo showrunner al posto di Eric Newman e senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovi Cancellazioni

Prima Treviglio

Netflix non ha ufficialmente annunciato il rinnovo della serie TV The Umbrella Academy, ma pare che questa abbia già una data di inizio delle riprese.Sconfitto a sorpresa all’esordio nella fase a gironi di Europa League, il Napoli si rituffa in campo continentale ospitando al San Paolo la Real Sociedad. Squadra ostica, quella basca, attualmente in ...