Rileggere l’autentico terrore americano di Poe per Halloween

Leggi su wired

(Di sabato 31 ottobre 2020) Oggi 31 ottobre, nonostante il mondo inquieto, molti si preparano – magari in casa, magari davanti a Zoom o clandestinamente con qualche amico – a festeggiare, la festa americana di importazione che negli anni ha conquistato grandi e bambini, e non solo i supermercati e negozi di giocattoli.o la notte di festa o sabba dei mostri e delle streghe, dei vampiri e degli zombie, dei licantropi e delle zucche di Jack O’ Lantern, possiede certo un immaginario horror pop e massificato, nonostante le radici più nobili nello spirito gotico e deldi tradizione americana. Tra i maestri del, pensando all’America di, non possiamo non annoverare Edgar Allan Poe. Un autore letto e riletto, ma che bisognerebbe ...