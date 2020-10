Riforma pensioni | ultimissime oggi | incontro Sindacati-esclusi | cosa é emerso?

(Di sabato 31 ottobre 2020) Riceviamo da Gabriella Stojan, amministratrice del Comitato 6000 esodati, questo interessante sunto relativo all’in videoconferenza tenutosi ieri alle 14:30 tra le tre sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, e glidalle precedenti salvaguardie. Eccoé stato ribadito nel corso dell’dagli esodati e quanto hanno garantito le 3 organizzazioni sindacali, da sempre, consci del dramma previdenziale che queste persone stanno vivendo da molti anni, e favorevoli ad aiutarli al fine di giungere ad una soluzione equa per tutti. Riportiamo senza nulla aggiungere, la preziosa disamina della Stojan.2021: sarà la volta buona per gli esodati? “Ieri pomeriggio 29 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16 ...

La proposta del Presidente dell'Istituto Previdenziale prevede canali di uscita a 62 e 64 anni di età, con un occhio di riguardo alle situazioni più gravi come i disoccupati troppo in là con gli anni, ...