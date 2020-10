Ricerca: staffetta Corri Bicocca, donati 10mila euro a ospedale San Gerardo di Monza (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Una donazione di 10mila euro all'ospedale San Gerardo di Monza. E' quanto è stato raccolto nel corso della Special Edition della Corri Bicocca, la terza edizione della manifestazione organizzata da Cus Milano e Università degli Studi di Milano-Bicocca. L'obiettivo della Corri Bicocca 2020 era quello di portare mille Corridori a correre 1000 metri sulla pista del Bicocca Stadium, in una staffetta virtuale 1000x1000 a scopo benefico. Obiettivo raggiunto, con l'evento che tra appassionati, atleti e benefattori ha superato le mille adesioni, permettendo così di devolvere all'ospedale San ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Una donazione diall'Sandi. E' quanto è stato raccolto nel corso della Special Edition della, la terza edizione della manifestazione organizzata da Cus Milano e Università degli Studi di Milano-. L'obiettivo della2020 era quello di portare milledori a correre 1000 metri sulla pista delStadium, in unavirtuale 1000x1000 a scopo benefico. Obiettivo raggiunto, con l'evento che tra appassionati, atleti e benefattori ha superato le mille adesioni, permettendo così di devolvere all'San ...

Spaccio e detenzione di droga, due arresti a Palermo

I Carabinieri hanno arrestato due persone a Palermo per detenzione e spaccio di droga: si tratta di un uomo di 75 anni e di un 21enne di nazionalità marocchina. Nel primo caso l'arrestato, B.G. 75enne ...

