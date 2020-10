Respiro con te | Il video del nuovo singolo di Robie C. (Di sabato 31 ottobre 2020) Le 4 stagioni di Robie C. sono iniziate, da ieri, venerdì 30 ottobre, Respiro con te è disponibile per tutte le emittenti nazionali. Di cosa parla Respiro con te? Dal primo Respiro del mattino, essenziale, famelico, all”ultimo della sera, stanco, stressato ma vitale. Nel mezzo, l’incessante e inconsapevole respirare per amore, quel ritmo che ci tiene al mondo, regolare o all’improvviso fuori controllo, affannoso e incerto fino a richiedere di questi tempi anche il supporto meccanico di una terapia intensiva con la quale il Covid ci ha obbligato a familiarizzare. E’ il tema del nuovo singolo Respiro con te di Robie C., che racconta l’incontro di due respiri che s’inseguiranno per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Le 4 stagioni diC. sono iniziate, da ieri, venerdì 30 ottobre,con te è disponibile per tutte le emittenti nazionali. Di cosa parlacon te? Dal primodel mattino, essenziale, famelico, all”ultimo della sera, stanco, stressato ma vitale. Nel mezzo, l’incessante e inconsapevole respirare per amore, quel ritmo che ci tiene al mondo, regolare o all’improvviso fuori controllo, affannoso e incerto fino a richiedere di questi tempi anche il supporto meccanico di una terapia intensiva con la quale il Covid ci ha obbligato a familiarizzare. E’ il tema delcon te diC., che racconta l’incontro di due respiri che s’inseguiranno per ...

