Repubblica | “Il dato dei positivi in Campania è approssimato per difetto”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 31 ottobre 2020) Sembra incredibile ma, secondo la denuncia lanciata dalla Federlab, l’associazione che raccoglie migliaia di laboratori privati, il tetto già sfondei 3.100tra i cittadini della regione sarebbe «per difetto». Secondo quanto riportainfatti vi sarebbero migliaia diche ogni non vengono registrati piattaforma ufficiale del monitoraggio in. Al momento sarebbero una trentina i laboratori che non riescono ad accedere alla piattaforma “Sinfonia” per registrare i, il tutto per un cavillo In pratica, alcune aziende di diagnostica abilitate a svolgere le prestazioni dei test molecolari – tutte già regolarmente riconosciute e accreditate – sono ...