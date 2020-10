Regno Unito, Financial Times Executive MBA 2020: la business school del Politecnico di Milano tra le migliori al mondo (Di sabato 31 ottobre 2020) MIP Politecnico di Milano Graduate school of business entra per la seconda volta nella sua storia nella prestigiosa classifica internazionale Financial Times Executive MBA 2020, posizionandosi al centesimo posto. Dopo il novantaquattresimo posto ottenuto nel 2010, la business school del Politecnico di Milano è di nuovo protagonista tra le scuole premiate per la qualità dell’offerta didattica dei propri corsi Executive MBA. Nel dettaglio, l’Executive MBA del MIP si posiziona al trentacinquesimo posto per ciò che concerne il focus e l’attenzione ai temi della sostenibilità, al settantunesimo per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) MIPdiGraduateofentra per la seconda volta nella sua storia nella prestigiosa classifica internazionaleMBA, posizionandosi al centesimo posto. Dopo il novantaquattresimo posto ottenuto nel 2010, ladeldiè di nuovo protagonista tra le scuole premiate per la qualità dell’offerta didattica dei propri corsiMBA. Nel dettaglio, l’MBA del MIP si posiziona al trentacinquesimo posto per ciò che concerne il focus e l’attenzione ai temi della sostenibilità, al settantunesimo per ...

