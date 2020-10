Regno Unito | alla Cineteca di Bologna il premio per il miglior restauro

(Di domenica 1 novembre 2020) Uno dei progetti più impegnativi mai affrontati dal laboratorio L’Immagine Ritrovata delladi, restituire la bellezza originaria alle 7 ore del monumentale ‘La Roue’, diretto da Abel Gance tra il 1919 e il 1923, è stato premiato comedell’anno, nell’ambito della cerimonia – svoltasi quest’anno in forma virtuale – che assegna il più prestigiosointernazionale dedicato alcinematografico: il Focal International Award. Ildi La Roue è stato realizzato in team dai restauratori della sede bolognese dell’Immagine Ritrovata e della sede parigina dell’Image Retrouve’e per la Fondation Je’rome Seydoux-Pathe’, in ...

SkyTG24 : ?? Il premier Conte vorrebbe nuovo #Dpcm già lunedì, convocati Governo e opposizioni ?? Nel Regno Unito, Boris… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Regno Unito verso il lockdown. La Grecia chiude ristoranti, musei e palestre per un mese [ag… - RaiNews : Londra verso il #lockdown - MicheleAnnibale : RT @MarcoVBava: Regno Unito il lockdown da giovedì. Ma la Premier proseguirà. - ispettoremax : RT @Area51cinqueuno: #Coronavirus nel mondo, Regno Unito verso il lockdown. La Grecia chiude ristoranti, musei e palestre per un mese. Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Canali apre un nuovo flagship store a Londra, in New Bond Street. L’apertura della nuova boutique coincide con l’85esimo anniversario e segna un nuovo capitolo per il brand. Per la nuova flagship bout ...Fitti incontri in vista del nuovo DPCM che potrebbe arrivare già nella serata di lunedì. CTS, Ministri e Regioni al lavoro, ma l'opposizione dice no.