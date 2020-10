Regione Campania, centrodestra e grillini litigano sulle commissioni speciali (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il centrodestra litiga sulle commissioni speciali. Definite le caselle (spettano alla maggioranza) per le commissioni ordinarie in Consiglio regionale della Campania, ora si cerca di trovare la quadra sulle speciali. La commissione Trasparenza, guidata negli ultimi cinque anni da Valeria Ciarambino, sarà cancellata: il gruppo Cinque stelle in Regione sta lavorando a una proposta per istituire una nuova commissione speciale. Due le speciali operative: Anticamorra e Terra dei Fuochi. I due favoriti sono Severino Nappi (Lega) e Nunzio Carpentieri (Fratelli d’Italia). Restano senza poltrona i Cinque stelle che devono sperare nella costituzione di una commissione ex ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Illitiga. Definite le caselle (spettano alla maggioranza) per leordinarie in Consiglio regionale della, ora si cerca di trovare la quadra. La commissione Trasparenza, guidata negli ultimi cinque anni da Valeria Ciarambino, sarà cancellata: il gruppo Cinque stelle insta lavorando a una proposta per istituire una nuova commissione speciale. Due leoperative: Anticamorra e Terra dei Fuochi. I due favoriti sono Severino Nappi (Lega) e Nunzio Carpentieri (Fratelli d’Italia). Restano senza poltrona i Cinque stelle che devono sperare nella costituzione di una commissione ex ...

