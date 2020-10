Reggiana | niente Salernitana La nota | Assenti per causa di forza maggiore

(Di sabato 31 ottobre 2020) REGGIO EMILIA - Lanon scenderà in campo oggi alle 16 contro la: troppi i 29coronavirus per permettere alla squadra di Alvini di affrontare la trasferta campana. ...

Corriere dello Sport

REGGIO EMILIA - Oggi alle 16 Salernitana-Reggiana non si disputerà: troppi i 29 assenti causa coronavirus per permettere alla squadra di Alvini di affrontare la trasferta campana. Il club neopromosso ...REGGIO EMILIA - La Reggiana non scenderà in campo oggi alle 16 contro la Salernitana: troppi i 29 assenti causa coronavirus per permettere alla squadra di Alvini di affrontare la trasferta campana. Il ...