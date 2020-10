Real Madrid, Valverde: «Stiamo già pensando all’Inter. Sarà importante» (Di sabato 31 ottobre 2020) Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in vista del match di Champions League contro l’Inter Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in vista del match di Champions League contro l’Inter. «Sono contento, quando lavori a volte i risultati non si ottengono e devi continuare a lavorare. Abbiamo dimostrato che Stiamo bene. Godiamoci oggi questa vittoria ma Stiamo già pensando alla prossima partita che sarà importante. In questa squadra devi sempre vincere. La forza del gruppo sta nel continuare ad allenarsi e migliorarsi come squadra. Questo ci aiuta molto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Federico, centrocampista del, ha parlato in vista del match di Champions League contro l’Inter Federico, centrocampista del, ha parlato in vista del match di Champions League contro l’Inter. «Sono contento, quando lavori a volte i risultati non si ottengono e devi continuare a lavorare. Abbiamo dimostrato chebene. Godiamoci oggi questa vittoria magiàalla prossima partita che sarà. In questa squadra devi sempre vincere. La forza del gruppo sta nel continuare ad allenarsi e migliorarsi come squadra. Questo ci aiuta molto». Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : ??? 19 anni fa l'esordio di De Rossi... ...e un anno dopo, sempre in Champions League, la vittoria in casa del Real… - FcInterNewsit : Sky - Skriniar finalmente negativo al Covid-19 dopo l'ultimo tampone: ora l'idoneità, obiettivo Real Madrid-Inter - sportbible : Isco + James Rodriguez + Carlo Ancelotti = ?? - sportli26181512 : Real Madrid, Valverde manda un messaggio all'Inter: Fede Valverde, centrocampista del Real...… - LetyCanto : RT @seaofire: Io già pronta così per affrontare Real Madrid e Atalanta: -