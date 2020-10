Real Madrid, tre positivi nel Castilla (Di sabato 31 ottobre 2020) Tre positivi nel Real Madrid Castilla, la squadra B dei blancos militante in Segunda Division. Lo ha comunicato con una nota ufficiale la stessa società madrilena che ha spiegato che il tampone a cui si è sottoposto un quarto giocatore è invece risultato indeterminato. “Questa circostanza – si legge nel comunicato – implica, nel rispetto del protocollo sanitario, una richiesta alla Federcalcio spagnola di rinviare la partita Rayo Majadahonda-Real Madrid Castilla che si sarebbe dovuta giocare domani”. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Trenel, la squadra B dei blancos militante in Segunda Division. Lo ha comunicato con una nota ufficiale la stessa società madrilena che ha spiegato che il tampone a cui si è sottoposto un quarto giocatore è invece risultato indeterminato. “Questa circostanza – si legge nel comunicato – implica, nel rispetto del protocollo sanitario, una richiesta alla Federcalcio spagnola di rinviare la partita Rayo Majadahonda-che si sarebbe dovuta giocare domani”.

Tre positivi nel Real Madrid Castilla, la squadra B dei blancos militante in Segunda Division. Lo ha comunicato con una nota ufficiale la stessa società madrilena che ha spiegato che il tampone a cui ...

