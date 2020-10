Rappuoli: "Anticorpi monoclonali, ecco come funziona la cura che ha aiutato Trump" (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli Anticorpi monoclonali, con i quali Trump si è curato dal coronavirus, sono un gioiello di innovazione tecnologica. Lo spiega in un’intervista a La Repubblica, Rino Rappuoli, a capo della ricerca di Glaxo Vaccines e del Mad Lab della Fondazione Toscana Life Sciences. “Oggi riusciamo a sviluppare Anticorpi mille volte più potenti, che possono quindi essere usati in quantità mille volte inferiori e con un costo di conseguenza ridotto. ecco perché, per la prima volta, possiamo usare gli Anticorpi monoclonali anche per le malattie infettive”, aggiunge.L’anticorpo, sul quale sta lavorando Rappuoli ”è il più potente fra quelli descritti finora dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli, con i qualisi èto dal coronavirus, sono un gioiello di innovazione tecnologica. Lo spiega in un’intervista a La Repubblica, Rino, a capo della ricerca di Glaxo Vaccines e del Mad Lab della Fondazione Toscana Life Sciences. “Oggi riusciamo a svilupparemille volte più potenti, che possono quindi essere usati in quantità mille volte inferiori e con un costo di conseguenza ridotto.perché, per la prima volta, possiamo usare glianche per le malattie infettive”, aggiunge.L’anticorpo, sul quale sta lavorando”è il più potente fra quelli descritti finora dalla ...

