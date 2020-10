RaiSport, nessuna chiusura. La Rai smentisce l’addio ai canali di sport e storia (Di sabato 31 ottobre 2020) La serata di ieri ha portato una schiarita in merito alle prospettive di Raisport. Il canale sportivo della Rai, come pure Rai storia, non verrà infatti chiuso dall’azienda, che lo comunica in una nota dell’ufficio stampa riguardante il Consiglio di Amministrazione dell’azienda riunitosi a Viale Mazzini, presieduto da Marcello Foa e con la presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini. Nel comunicato sono state definite le ipotesi di chiusura o accorpamento di Rai storia e Raisport “riconducibili a simulazioni e scenari volti ad affrontare la situazione economica”, senza che però vi sia volontà di fare l’una o l’altra cosa. La riunione è servita anche per nominare Angela ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) La serata di ieri ha portato una schiarita in merito alle prospettive di. Il canaleivo della Rai, come pure Rai, non verrà infatti chiuso dall’azienda, che lo comunica in una nota dell’ufficio stampa riguardante il Consiglio di Amministrazione dell’azienda riunitosi a Viale Mazzini, presieduto da Marcello Foa e con la presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini. Nel comunicato sono state definite le ipotesi dio accorpamento di Rai“riconducibili a simulazioni e scenari volti ad affrontare la situazione economica”, senza che però vi sia volontà di fare l’una o l’altra cosa. La riunione è servita anche per nominare Angela ...

La serata di ieri ha portato una schiarita in merito alle prospettive di RaiSport. Il canale sportivo della Rai, come pure Rai Storia, non verrà infatti chiuso dall’azienda, che lo comunica in una ...

