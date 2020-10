Quei pericolosi negazionisti che entrano negli ospedali per dire che il virus non esiste Ancora oggi

Leggi su tpi

(Di sabato 31 ottobre 2020) Scrive Patrizia: “Ragazzi al posto di parlare… bisognerebbe andare a trovare il signore dei miei stivali… Galli… fuori dall’ospedale Sacco di Milano… fargli una bella accoglienza, molto calorosa.. ma molto calorosa (smile occhiolino) e consigliargli dila verità… sarebbe la cosa migliore x lui!”. Le risponde Roberto: “mi è giunta voce che in tanti si stanno organizzando con cappucci e passamontagna per aspettare sotto la loro casa certi medici criminali, certe caposala criminali e certi infermieri”. Il dialogo non si svolge all’interno di un reparto psichiatrico tra due pazienti sedati con ketamina, ma in pubblico, su Facebook. A scrivere sono due cosiddetti “del Covid”,personaggi esaltati già visti nelle ...