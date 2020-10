Quattro bombe a mano dell'ultima guerra nascoste nella canna fumaria (Di sabato 31 ottobre 2020) La Spezia 31 ottobre 2020 - Brutta sorpresa ieri nela frazione di Marola, per alcuni operai impegnati nella ristrutturazione di un'abitazione: in un sacco trovato nascosto nella canna fumaria , ... Leggi su lanazione (Di sabato 31 ottobre 2020) La Spezia 31 ottobre 2020 - Brutta sorpresa ieri nela frazione di Marola, per alcuni operai impegnatiristrutturazione di un'abitazione: in un sacco trovato nascosto, ...

cdsnews : #cronaca #laspezia - Un fucile, munizioni e quattro bombe a mano in una casa in ristrutturazione - laltra_opinione : ?? Spesso questi oggetti non sono lavati con la giusta regolarità e così possono essere delle bombe batteriche: man… - PalermoToday : VIDEO | Scontri e bombe carta, pomeriggio di paura in centro - talentosprecato : RT @mapdig: #Palermo, ai Quattro Canti bombe carta e cariche della polizia. C’è sempre qualcuno che approfitta per fare casino. Hanno devas… - mapdig : #Palermo, ai Quattro Canti bombe carta e cariche della polizia. C’è sempre qualcuno che approfitta per fare casino.… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro bombe Un fucile, munizioni e quattro bombe a mano in una casa in ristrutturazione Città della Spezia Quattro bombe a mano dell'ultima guerra nascoste nella canna fumaria

Scoperte durante la ristrutturazione della casa, fatte brillare dagli artificieri. Per decenni, i residenti hanno corso gravissimi rischi di esplosione ...

Firenze, 4 arresti e 24 denunciati alla manifestazione non autorizzata. Molotov sulla polizia

Un gruppo è stato disperso con un lancio di lacrimogeni. Tre o quattro bombe molotov sono state lanciate contro la polizia durante gli scontri in via dell'Albero. Per questo sono state fermate quattro ...

Scoperte durante la ristrutturazione della casa, fatte brillare dagli artificieri. Per decenni, i residenti hanno corso gravissimi rischi di esplosione ...Un gruppo è stato disperso con un lancio di lacrimogeni. Tre o quattro bombe molotov sono state lanciate contro la polizia durante gli scontri in via dell'Albero. Per questo sono state fermate quattro ...