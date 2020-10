Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Sonego con la Finale all’Atp di Vienna? Montepremi di lusso per l’azzurro (Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzo Sonego si sta rendendo protagonista di una spettacolare cavalcata nel torneo ATP 500 di Vienna e, dopo aver scritto una pagina di storia del tennis italiano sconfiggendo Novak Djokovic, l’azzurro ha giganteggiato ancora una volta sul cemento indoor della capitale austriaca. Oggi ha annichilito il britannico Daniel Evans e ha così staccato la qualificazione alla Finale della kermese, domani incrocerà il russo Andrey Rublev, attuale numero 8 al mondo. Il 25enne, ormai a ridosso della top-30 del ranking ATP, sogna di alzare al cielo il trofeo, ma intanto rimpingua il suo conto corrente. Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Sonego battendo Daniel Evans e qualificandosi alla Finale del torneo ATP ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020)si sta rendendo protagonista di una spettacolare cavalcata nel torneo ATP 500 die, dopo aver scritto una pagina di storia del tennis italiano sconfiggendo Novak Djokovic, l’azzurro ha giganteggiato ancora una volta sul cemento indoor della capitale austriaca. Oggi ha annichilito il britannico Daniel Evans e ha così staccato la qualificazione alladella kermese, domani incrocerà il russo Andrey Rublev, attuale numero 8 al mondo. Il 25enne, ormai a ridosso della top-30 del ranking ATP, sogna di alzare al cielo il trofeo, ma intanto rimpingua il suo conto corrente.habattendo Daniel Evans e qualificandosi alladel torneo ATP ...

ROMA (ITALPRESS) - "I soldi del Recovery Fund non é detto che arriveranno in ritardo. I 750 miliardi dovranno essere racimolati sui mercati finanziari tramite emissione di bond, che hanno una garanzia ...

Napoli e la crisi: “Campania in ginocchio, De Luca soffia sul fuoco”

In questi giorni, a Napoli, continua a diffondersi la scia di contestazioni dovute alla complicata gestione dell’emergenza Covid da parte della politica. Ieri, l’ennesimo presidio […] ...

ROMA (ITALPRESS) - "I soldi del Recovery Fund non é detto che arriveranno in ritardo. I 750 miliardi dovranno essere racimolati sui mercati finanziari tramite emissione di bond, che hanno una garanzia ...

Napoli e la crisi: "Campania in ginocchio, De Luca soffia sul fuoco"

In questi giorni, a Napoli, continua a diffondersi la scia di contestazioni dovute alla complicata gestione dell'emergenza Covid da parte della politica. Ieri, l'ennesimo presidio […] ...