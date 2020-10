Quanti infortuni! Il Bologna in visita al santuario di San Luca (Di sabato 31 ottobre 2020) Sette infortunati, la sfortuna che ci vede benissimo e allora il Bologna cosa fa? Semplice, un risveglio muscolare che è una sorta di pellegrinaggio. Come ogni mattina prima della gara, Sinisa ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 ottobre 2020) Sette infortunati, la sfortuna che ci vede benissimo e allora ilcosa fa? Semplice, un risveglio muscolare che è una sorta di pellegrinaggio. Come ogni mattina prima della gara, Sinisa ...

L'infortunio di Lukaku complica i piani di Antonio Conte che dovrà fare a meno del suo ariete. Sperando che non salti troppe partite Come un fulmine a ciel sereno, la notizia della serata è quella ...

Infortuni in aumento, tecnici in Premier uniti "Si torni ai 5 cambi"

Le statistiche di inizio stagione preoccupano gli allenatori LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Aver rinunciato alle cinque sostituzioni per ...

