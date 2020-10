Puglia, scuola: si ipotizza la riapertura delle elementari L'assessore regionale alla Salute: al lavoro per arrivarci la prossima settimana (Di sabato 31 ottobre 2020) Lo stop alle lezioni in presenza in tutte le scuole pugliesi è stato finalizzato a giicare d’anticipo sul virus. Con i dovuti accorgimenti si potrebbe assistere, già la prossima settimana, al rientro in classe per gli alunni delle elementari. È quanto ha dichiarato ieri Pier Luigi Lopalco, assessore alla Salute della Regione Puglia. L'articolo Puglia, scuola: si ipotizza la riapertura delle elementari <small class="subtitle">L'assessore regionale alla Salute: al lavoro per arrivarci la prossima ... Leggi su noinotizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Lo stop alle lezioni in presenza in tutte le scuole pugliesi è stato finalizzato a giicare d’anticipo sul virus. Con i dovuti accorgimenti si potrebbe assistere, già la, al rientro in classe per gli alunni. È quanto ha dichiarato ieri Pier Luigi Lopalco,della Regione. L'articolo: sila L': alperla...

