Pubblicò una foto indossando una divisa delle SS, l’ex comandante dei vigili di Biassono è stato condannato per apologia del fascismo (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel 2017 aveva postato una foto in cui indossava una divisa delle SS e adesso, a tre anni di distanza, per l’ex comandante della polizia locale di Biassono, in Brianza, arriva una condanna a 6 mesi con sospensione della pena per apologia di fascismo. “Eravamo stati i primi a sollevare la questione con un esposto in Procura e a sottolinearne la gravità, non accettando di derubricarla a un semplice atto goliardico – spiega Antonella Tremolada, la presidente dell’Anpi di Biassono – Ora la giustizia ha fatto il suo corso e questo ci conforta, confermando che la posizione da noi assunta allora fosse la più corretta”. Quando l’8 gennaio 2017 pubblicò su Facebook il post ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Nel 2017 aveva pounain cui indossava unaSS e adesso, a tre anni di distanza, per l’exdella polizia locale di, in Brianza, arriva una condanna a 6 mesi con sospensione della pena perdi. “Eravamo stati i primi a sollevare la questione con un esposto in Procura e a sottolinearne la gravità, non accettando di derubricarla a un semplice atto goliardico – spiega Antonella Tremolada, la presidente dell’Anpi di– Ora la giustizia ha fatto il suo corso e questo ci conforta, confermando che la posizione da noi assunta allora fosse la più corretta”. Quando l’8 gennaio 2017 pubblicò su Facebook il post ...

