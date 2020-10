Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Stramilano, torna a tirare un’aria da scudetto? Ma riecco il re” (Di sabato 31 ottobre 2020) "StraMilano".Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola. "Oggi Inter-Parma: Lautaro con Perisic per non rimpiangere Lukaku. Domani tocca al Milan: imbattuto da 23 gare. E Donnarumma è guarito. La lunga corsa. Conte insegue l'aggancio in vetta, Pioli è da fuga: torna a tirare un'aria da scudetto?", si legge. Spazio alla Juventus e al ritorno di Cristiano Ronaldo: "...ma riecco il re. Marchisio: 'Chiesa esploderà. Ora c'è troppa pressione'". E ancora: "Maradona genio d'opposizione, tutti tifano per lui con Pelè in Prima fila. Ranieri: 'Samp, sarà strano però questo derby vale una stagione'. Gasp a Crotone col ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) "StraMilano".Apre così ladell'edizione odierna de 'La', oggi in edicola. "Oggi Inter-Parma: Lautaro con Perisic per non rimpiangere Lukaku. Domani tocca al Milan: imbattuto da 23 gare. E Donnarumma è guarito. La lunga corsa. Conte insegue l'aggancio in vetta, Pioli è da fuga:un'aria da?", si legge. Spazio alla Juventus e al ritorno di Cristiano Ronaldo: "...mail re. Marchisio: 'Chiesa esploderà. Ora c'è troppa pressione'". E ancora: "Maradona genio d'opposizione, tutti tifano per lui con Pelè infila. Ranieri: 'Samp, sarà strano però questo derby vale una stagione'. Gasp a Crotone col ...

mariocalabresi : Notevole la prima pagina del @ilfoglio_it di oggi, le parole di Angela #Merkel sono perfette e da leggere assolutam… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Pirlo è Mister X Il Milan prova la fuga Giro di Tao Tutte le notizie ??… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Tamponi lombardi in treno per Napoli

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina PRIMA PAGINA IL MATTINO - Stiamo solo perdendo tempo! Bomba Arzano, uno su tre è positivo AreaNapoli.it San Marino. La prima pagina de LA REPUBBLICASM

"Noi medici in prima linea nella trincea degli ambulatori"

Esordisce così, con un tono volutamente polemico, il dottor Umberto Quiriconi, presidente dell’ordine dei medici di Lucca, che posta sulla sua pagina Facebook anche una foto eloquente: quasi del tutto ...

