Premier: "Situazione preoccupante, valutiamo ulteriori misure" (Di sabato 31 ottobre 2020) Il governo e il Comitato tecnico-scientifico stanno valutando la possibilità di introdurre nuove misure restrittive anti contagio. Conte: “valutiamo se intervenire con misure ancora più restrittive” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Il governo e il Comitato tecnico-scientifico stanno valutando la possibilità di introdurre nuoverestrittive anti contagio. Conte: “se intervenire conancora più restrittive” su Notizie.it.

lorepregliasco : La situazione sembra essere questa. Le regioni non cedono su orari ristoranti e didattica a distanza. Il governo sa… - Agenzia_Ansa : 'La situazione si sta rivelando molto critica, anche se è ben diversa rispetto a quella di marzo': lo ha detto il p… - paoloigna1 : Uno che ragiona e richiama all'ordine ancora c'è ed è #Mattarella, ma ha a che fare con un governo e una opposizion… - Giusepp77674124 : @matteorenzi Lei ha veramente la memoria corta si è scordato di quando lei era il premier? Le consiglio, per la sua… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: La totale assurdità della situazione italiana è in questa frase, giusta in sé, della ministra Lamorgese, che risponder… -