Polonia in marcia per il diritto all'aborto. Kasia Smutniak si unisce al "vaffa" collettivo (Di sabato 31 ottobre 2020) Venerdì notte la Polonia è scesa in strada per manifestare in difesa del diritto all’aborto. Centinaia di migliaia di famiglie hanno preso parte alla “marcia su Varsavia”, indetta dal movimento femminile “Lo sciopero delle donne”. L’imponente manifestazione è partita in tre piazze con i rilevativi cortei, uniti dallo stesso pensiero: “I diritti dell’uomo sono nostri, boia ai fascisti”, è apparso su degli striscioni. Una dimostrazione di forza popolare per difendere un diritto “perme e per mia figlia”, sostiene una donna.Non sono mancate le contro proteste, con alcuni militanti di estrema destra che hanno tentato di scontrarsi cn i manifestanti per poi essere isolati. La mobilitazione è nata dopo che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Venerdì notte laè scesa in strada per manifestare in difesa delall’. Centinaia di migliaia di famiglie hanno preso parte alla “su Varsavia”, indetta dal movimento femminile “Lo sciopero delle donne”. L’imponente manifestazione è partita in tre piazze con i rilevativi cortei, uniti dallo stesso pensiero: “I diritti dell’uomo sono nostri, boia ai fascisti”, è apparso su degli striscioni. Una dimostrazione di forza popolare per difendere un“perme e per mia figlia”, sostiene una donna.Non sono mancate le contro proteste, con alcuni militanti di estrema destra che hanno tentato di scontrarsi cn i manifestanti per poi essere isolati. La mobilitazione è nata dopo che ...

fanpage : La Polonia si mobilita contro la Legge sull'Aborto #MarciasuVarsavia - radioalien : RT @HuffPostItalia: Polonia in marcia per il diritto all'aborto. Kasia Smutniak si unisce al 'vaffa' collettivo - shardana50 : RT @HuffPostItalia: Polonia in marcia per il diritto all'aborto. Kasia Smutniak si unisce al 'vaffa' collettivo - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Polonia in marcia per il diritto all'aborto. Kasia Smutniak si unisce al 'vaffa' collettivo - HuffPostItalia : Polonia in marcia per il diritto all'aborto. Kasia Smutniak si unisce al 'vaffa' collettivo -