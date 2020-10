Polemica su dichiarazioni di De Luca, il governatore: “Piena solidarietà alle mamme” (Di sabato 31 ottobre 2020) “In relazione alla diretta Fb di ieri, qualcuno ha interpretato una mia battuta come non rispettosa verso le mamme costrette a fronteggiare le chiusure scolastiche. Sinceramente non c’è nulla di più lontano dal mio pensiero. Premesso che abbiamo fatto di tutto per mettere in sicurezza le scuole, ho inteso solo richiamare tutti a legare ogni … L'articolo Polemica su dichiarazioni di De Luca, il governatore: “Piena solidarietà alle mamme” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 ottobre 2020) “In relazione alla diretta Fb di ieri, qualcuno ha interpretato una mia battuta come non rispettosa verso le mamme costrette a fronteggiare le chiusure scolastiche. Sinceramente non c’è nulla di più lontano dal mio pensiero. Premesso che abbiamo fatto di tutto per mettere in sicurezza le scuole, ho inteso solo richiamare tutti a legare ogni … L'articolosudi De, il: “Piena solidarietàmamme” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

