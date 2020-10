Poggioreale | latitante scoperto a bordo di uno scooter rubato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alla vista di due poliziotti hanno provato a scappare ma la loro fuga si è arrestata a via Nuova. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato, durante un giro di perlustrazione di routine a via Stadera, hanno notato due persone adi unoche, alla loro vista, si sono allontanate velocemente per eludere il controllo. I poliziotti, poco dopo, hanno intercettato il mezzo sul quale viaggiavano i due uomini in via Nuova. Lì gli hanno intimato l’alt ma i due, dopo aver perso l’equilibrio ed abbandonato il motorino, hanno continuato la fuga a piedi fino a quando sono stati raggiunti e bloccati dopo una colluttazione. Il passeggero, Alfonso Romano, 34enne napoletano, è stato ...