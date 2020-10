Pogba Juventus, dall’Inghilterra: rottura con lo United, Paratici si inserisce (Di sabato 31 ottobre 2020) Pogba Juventus – Nella lista di Fabio Paratici, a caratteri cubitali è presente il nome di Paul Labile Pogba, vecchio sogno, mai sopito, della dirigenza bianconera. Del ritorno del francese, che in bianconero ha già militato per 4 stagioni, si sta parlando da tempo; il feeling tra il centrocampista transalpino e Manchester non è mai scoccato, e un eventuale addio non è affatto da escludere. Pogba Juventus, le ultimissime Secondo quanto riportato da calciomercato.com, che riprende alcune notizie apparse sui principali tabloid inglesi, ci sarebbero degli screzi tra l’entourage del calciatore e lo United relativamente al possibile rinnovo del contratto del calciatore, in scadenza nel 2022. Dissidi ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 31 ottobre 2020)– Nella lista di Fabio, a caratteri cubitali è presente il nome di Paul Labile, vecchio sogno, mai sopito, della dirigenza bianconera. Del ritorno del francese, che in bianconero ha già militato per 4 stagioni, si sta parlando da tempo; il feeling tra il centrocampista transalpino e Manchester non è mai scoccato, e un eventuale addio non è affatto da escludere., le ultimissime Secondo quanto riportato da calciomercato.com, che riprende alcune notizie apparse sui principali tabloid inglesi, ci sarebbero degli screzi tra l’entourage del calciatore e lorelativamente al possibile rinnovo del contratto del calciatore, in scadenza nel 2022. Dissidi ...

