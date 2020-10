PlayStation Now a novembre aggiunge Rage 2, Kingdom Come Deliverance e molto altro (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, Sony ha annunciato l'arrivo di nuovi titoli per il suo servizio di game streaming PS Now nel mese di novembre. Si tratta del mese di lancio di PlayStation 5 ed è giusto ricordare che il servizio sarà attivo sulla console next-gen fin dal day one.Quali sono i titoli che andranno ad arricchire la line-up cloud per il servizio PS4 e, a questo punto, PS5? Stando a quanto pubblicato sul PS Blog, i nuovi giochi del servizio saranno F1 2020, Injustice 2, Rage 2, My Time at Portia, Kingdome Come: Deliverance e Warhammer: Vermintide 2, disponibili dal prossimo 3 novembre.Kingdom Come: Deliverance, in particolare, ha già una data di rimozione dal servizio: l'indie game medievale ... Leggi su eurogamer (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, Sony ha annunciato l'arrivo di nuovi titoli per il suo servizio di game streaming PS Now nel mese di. Si tratta del mese di lancio di5 ed è giusto ricordare che il servizio sarà attivo sulla console next-gen fin dal day one.Quali sono i titoli che andranno ad arricchire la line-up cloud per il servizio PS4 e, a questo punto, PS5? Stando a quanto pubblicato sul PS Blog, i nuovi giochi del servizio saranno F1 2020, Injustice 2,2, My Time at Portia,e Warhammer: Vermintide 2, disponibili dal prossimo 3, in particolare, ha già una data di rimozione dal servizio: l'indie game medievale ...

IGNitalia : Sony ha annunciato i titoli che verranno aggiunti al catalogo di PlayStation Now nel mese di novembre. - infoitscienza : PlayStation Now novembre 2020, i giochi gratis PS4 aggiunti al catalogo - infoitscienza : PlayStation Now: ecco i titoli di novembre - infoitscienza : PS5 avrà l'app PlayStation Now ufficialmente al lancio - xxnuj : RT @PickaQuest: LIVE NOW CON KOUDELKA La #SpookyRPGNight è iniziata sul nostro canale #Twitch! Venite a scoprire #Koudelka, un RPG dalle ti… -