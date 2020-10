Pirlo “Sono abituato alle pressioni, Ronaldo parte con la squadra” (Di sabato 31 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Non sono sorpreso dalle pressioni, le avevo da calciatore e ora le ho da allenatore. Sono sempre stato sotto i riflettori, con pressioni e responsabilità. E' una cosa che non mi sorprende e anzi mi fa venire voglia di fare sempre meglio e di fare quello che ho in testa. Sono tranquillo, faccio il mio lavoro e continuerò a farlo fino in fondo”. Andrea Pirlo si lascia scivolare le critiche per un avvio di stagione da parte della Juve abbastanza complicato. Costruire e fare risultati sono due aspetti che “vanno di pari passo. Ma su 70 giorni che sono qua, ho allenato per 22-23 giorni e non con tutti i calciatori. E' normale che manchi una fluidità di gioco e che qualche posizione non sia capita al 100%. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Non sono sorpreso d, le avevo da calciatore e ora le ho danatore. Sono sempre stato sotto i riflettori, cone responsabilità. E' una cosa che non mi sorprende e anzi mi fa venire voglia di fare sempre meglio e di fare quello che ho in testa. Sono tranquillo, faccio il mio lavoro e continuerò a farlo fino in fondo”. Andreasi lascia scivolare le critiche per un avvio di stagione dadella Juve abbastanza complicato. Costruire e fare risultati sono due aspetti che “vanno di pari passo. Ma su 70 giorni che sono qua, honato per 22-23 giorni e non con tutti i calciatori. E' normale che manchi una fluidità di gioco e che qualche posizione non sia capita al 100%. Non ...

