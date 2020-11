Pietro Basciano confermato alla presidenza di Lega Nazionale Pallacanestro

Leggi su tvio

(Di sabato 31 ottobre 2020) Si è svolta in data odierna l’Assemblea Generale dicanestro, nella quale si è proceduto a rinnovare le cariche sociali per il quadriennio olimpico 2021-2024.dicanestro, per acclamazione dall’Assemblea, dove erano rappresentate 81 delle 91 Società associate. Nel corso dell’Assemblea Generale sono stati eletti anche... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.