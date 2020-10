Picchiato e gambizzato | tornano liberi i tre arrestati

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Furonocon l’accusa di essere gli aggressori del 21enne Gartano Barbuto Ferraiuolo che per una lite il 20 settembre a Sant’Antimo (Napoli) ha perso l’uso delle gambe dopo essere stato ferito colpi di postola. Il Riesame? dando pieno accoglimento all’istanza difensiva, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere da cui gli indagati erano stati raggiunti. Antimo Belardo, Antonio Sgamato e Raffaele Chiacchio già ieri sera hanno quindi potuto lasciare il carcere di Poggioreale. Clamorosa battuta d’arresto, dunque, per le indagini, costrette adesso a ripartire praticamente da zero per far luce sulla drammatica vicenda. I giudici dell’Ottava sezione del tribunale delle Libertà sono giunti alla decisione di annullare il provvedimento cautelare ...