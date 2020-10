Piacenza, un positivo al Covid nel gruppo squadra (Di sabato 31 ottobre 2020) C’è un caso di positività al Coronavirus anche nel Piacenza Calcio. Attraverso una nota il club ha comunicato la positività di un membro del gruppo squadra: “Al momento il tesserato è in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario“. A causa di questa defezione non è escluso che la partita di domani contro il Renate, in programma alle ore 15:00, potrebbe subire uno slittamento di orario. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) C’è un caso di positività al Coronavirus anche nelCalcio. Attraverso una nota il club ha comunicato la positività di un membro del: “Al momento il tesserato è in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario“. A causa di questa defezione non è escluso che la partita di domani contro il Renate, in programma alle ore 15:00, potrebbe subire uno slittamento di orario.

