Peter Jackson: vent'anni dopo "La Compagnia dell'Anello"

Nel dicembre del 2000, Peter Jackson annunciò la fine delle riprese de La Compagnia dell'Anello, primo episodio della trilogia che lo ha reso celebre. Il Signore degli Anelli, sembra quasi curioso sottolinearlo, ha infatti rappresentato una rivoluzione nel cinema, e certamente il punto di svolta nella carriera del regista, nato il giorno di Halloween del 1961 in Nuova Zelanda. Questa carriera comincia con due film splatter (Fuori di testa, Splatters-Gli schizzacervelli), che fanno circolare ampiamente il suo nome a livello internazionale, fin quando nel 1994 approda a Venezia. Con il dramma Creature dal cielo, col quale lancia tra l'altro Kate Winslet, si accaparra il Leone d'argento alla Regia.

Sono passati vent'anni da quando Peter Jackson diede lo stop alle riprese del primo, celebre episodio de "Il Signore degli Anelli" ...

