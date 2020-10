Perugia. Il Cardinale Gualtiero Bassetti trasferito presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia (Di sabato 31 ottobre 2020) Perugia è in apprensione per il Cardinale Gualtiero Bassetti. L’Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana è stato trasferito presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Era risultato positivo al covid mercoledì scorso, ma fino a oggi era stato bene. In ospedale saranno verificate e monitorate le sue condizioni di salute. “Continuiamo a essere vicini al Cardinale Presidente – dichiara Monsignor Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana -. Lo accompagniamo con la preghiera e ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 31 ottobre 2020)è in apprensione per il. L’Arcivescovo di-CittàPieve e PresidenteConferenza Episcopale Italiana è statol’Ospedaledi. Era risultato positivo al covid mercoledì scorso, ma fino a oggi era stato bene. In ospedale saranno verificate e monitorate le sue condizioni di salute. “Continuiamo a essere vicini alPresidente – dichiara Monsignor Stefano Russo, Segretario GeneraleConferenza Episcopale Italiana -. Lo accompagniamo con la preghiera e ...

Avvenire_Nei : +++ Questa mattina è stato ricoverato all'ospedale di Perugia il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Cei.… - an12frnc : RT @ultimenotizie: “Il Cardinale Gualtiero #Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Ita… - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: Covid - Nota #CEI - Il Cardinale Bassetti trasferito in ospedale a Perugia - ultimenotizie : “Il Cardinale Gualtiero #Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopal… - tusciaweb : Il cardinale Gualtiero Bassetti ricoverato per Covid Perugia - Gualtiero Bassetti ricoverato per Coronavirus. Il… -