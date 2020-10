Pericolo NEBBIA fitta e inquinamento | con l’anticiclone sugli scudi

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 31 ottobre 2020) Un promontorio anticiclonico porta clima molto mite anomalo. Non a caso si parla di Estate di San Martino, anche se in anticipo rispetto alla ricorrenza fissata per l’11 novembre che, secondo la tradizione popolare, vede per alcuni giorni meteo soleggiato e con temperature ben oltre la norma. L’anticiclone, come sovente accade nel periodo tardo autunnale e invernale, non è sempre sinonimo di bel tempo, nel senso di cieli ovunque soleggiati. L’alta pressione del semestre freddo spesso si associa a presenza di nubi basse e soprattutto. Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana il fenomeno delle nebbie nelle ore più fresche è atteso in accentuazione e avremo il rafforzamento delle tipiche condizioni da inversione termica. Le prime estese fitte nebbie stagionali sono attese in Val ...