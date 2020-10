Pensione quota 41 caregiver: la dimora temporanea con il disabile basta? (Di sabato 31 ottobre 2020) Il lavoratore precoce può accedere alla quota 41 anche in qualità di caregiver se assiste da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave in base alla legge 104/1992. Facciamo gli opportuni chiarimenti in merito riguardo la dimora temporanea. quota 41 e dimora temporanea Rispondiamo ad un lettore di Pensioniefisco.it che ci scrive per chiedere: Buongiorno ho un quesito da porvi che ad oggi non ho avuto risposte chiare anche dai funzionari inps ,a maggio 2021 raggiungo requisiti per Pensione precoci caregiver siccome mi manca il requisito di convivenza con mia madre abitando in un comune vicino a quello di mia madre chiedevo se è sufficiente chiedere dimora ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 31 ottobre 2020) Il lavoratore precoce può accedere alla41 anche in qualità dise assiste da almeno 6 mesi un familiare convivente con handicap grave in base alla legge 104/1992. Facciamo gli opportuni chiarimenti in merito riguardo la41 eRispondiamo ad un lettore di Pensioniefisco.it che ci scrive per chiedere: Buongiorno ho un quesito da porvi che ad oggi non ho avuto risposte chiare anche dai funzionari inps ,a maggio 2021 raggiungo requisiti perprecocisiccome mi manca il requisito di convivenza con mia madre abitando in un comune vicino a quello di mia madre chiedevo se è sufficiente chiedere...

