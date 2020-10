Paura a Roma: entra nel negozio armato, minaccia la commessa e si fa consegnare l’incasso (Di sabato 31 ottobre 2020) Ha fatto irruzione armato di pistola nel negozio Tradizioni di Campagna di via Valsesia e si è fatto consegnare dalla commessa l’incasso che ammonta a 1.110 euro. E’ successo ieri sera a Roma, intorno alle 19. Il bandito incappucciato si è poi dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute due volanti del Commissariato Fidene: le indagini sono in corso per dare un nome e un volto al rapinatore. La Paura tra i residenti del quartiere è tanta. C’è chi addirittura crede di essere tornati indietro nel tempo, agli anni ’80. ‘In giro c’è di tutto, chiedono soldi, sigarette, la gente ha Paura’ e commenti come questi si rincorrono sui social. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) Ha fatto irruzionedi pistola nelTradizioni di Campagna di via Valsesia e si è fattodallal’incasso che ammonta a 1.110 euro. E’ successo ieri sera a, intorno alle 19. Il bandito incappucciato si è poi dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute due volanti del Commissariato Fidene: le indagini sono in corso per dare un nome e un volto al rapinatore. Latra i residenti del quartiere è tanta. C’è chi addirittura crede di essere tornati indietro nel tempo, agli anni ’80. ‘In giro c’è di tutto, chiedono soldi, sigarette, la gente ha’ e commenti come questi si rincorrono sui social. ...

