"Partito il giro di riunioni". Conte, nuovo Dpcm lunedì: si decide sul lockdown (Di sabato 31 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm è atteso per lunedì 2 novembre. Il governo ha deciso di non perdere ulteriore tempo e di intervenire in maniera drastica per provare a porre un freno ad una situazione epidemiologica che è tornata ai livelli di gravità dello scorso marzo. L'indiscrezione arriva dall'Adnkronos e un segnale importante in questo senso c'era già stato nelle scorse ore, con Giuseppe Conte che aveva convocato d'urgenza il Cts per il pomeriggio di sabato 31 ottobre. Questo è soltanto il primo di una serie di vertici che saranno determinanti per decidere che tipo di restrizioni adottare: domani il premier si riunirà con i capidelegazione di maggioranza e soprattutto con le Regioni, mentre nel pomeriggio farà un ulteriore passaggio all'interno del governo ...

